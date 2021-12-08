أمطار غزيرة وثلوج... كيف هو وضع الطرقات الجبلية؟

بالتزامن مع وصول العاصفة إلى لبنان، وتساقط الامطار الغزيرة على طول الساحل اللبناني، والثلوج على الجبال المرتفعة، أعلنت غرفة "التحكم المروري" أنّ طريق ضهر البيدر وترشيش - زحلة سالكة والرؤية جيدة.

كذلك، أفادت أنّ طريق عيناتا - الارز سالكة.