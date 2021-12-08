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لبنان
أمطار غزيرة وثلوج... كيف هو وضع الطرقات الجبلية؟
Lebanon 24
08-12-2021
|
08:48
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بالتزامن مع وصول العاصفة إلى لبنان، وتساقط الامطار الغزيرة على طول الساحل اللبناني، والثلوج على الجبال المرتفعة، أعلنت غرفة "التحكم المروري" أنّ طريق ضهر البيدر وترشيش - زحلة سالكة والرؤية جيدة.
كذلك، أفادت أنّ طريق عيناتا - الارز سالكة.
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