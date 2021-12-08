"راحت سكرة التسجيل... وأجت فكرة التحصيل"







تبيّن من خلال المتابعة اليومية، التي تقوم بها بعض الأحزاب في المغتربات، أن هناك أعدادًا كبيرة من اللبنانيين المغتربين الذين سجّلوا اسماءهم في السفارات والقنصليات لا يستوفون الشروط المكّملة لعملية التسجيل، بحيث لن يستطيعوا الإقتراع، وذلك بسبب عدم إمتلاكهم بطاقات هوية لبنانية أو إخراجات قيد جديدة أو جوازات سفر لبنانية غير منتهية الصلاحية تعرّف عنهم، الأمر الذي ترك حالًا من الإرباك لدى هذه الأحزاب التي تعّول كثيرًا على اصوات المغتربين بهدف إحداث الفرق الذي تسعى إليه في الإنتخابات المقبلة، والتي تُعتبر مفصلًا أساسيًا في الحياة السياسية.