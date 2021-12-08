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لبنان
جمعية أهالي الطلاب في الخارج نوهت باقرار قانون تحويل العشرة آلاف دولار
Lebanon 24
08-12-2021
|
09:07
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عقدت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج إجتماعا بحثت فيه مقررات الجلسة العامة لمجلس النواب لا سيما قرار الدولار الطالبي.
بعد الإجتماع أذاع رئيس الجمعية سامي حمية بيانا باسم المجتمعين، وقال:" الجهود التي بذلتها الجمعية تكللت بالنجاح في إستثمار قانون جديد يسمح بتحويل عشرة آلاف دولار أميركي لكل طالب يدرس في الخارج على سعر 1515 ليرة لبنانية وبالتعاون مع الكتل النيابية تمت الموافقة على إضافة بند جزائي يلزم المصارف بالتحويل تحت طائلة السجن من ثلاثة أشهر لثلاث سنوات في حال تمنعت عن ذلك".
أضاف:"أن هذا الإنجاز الكبير جاء ثمرة إجتماعات ولقاءات عدة، عقدتها الجمعية مع الكتل النيابية والمسؤولين في الدولة ونخص بالذكر الإجتماع البناء مع رئيسة لجنة التربية النيابية السيدة بهية الحريري التي تبنت وجهة نظرنا وحملتها إلى البرلمان وأعتبرتها قضية تربوية ووطنية وإنسانية. وكان الإقتراح أن يشمل كل الطلاب المسجلين في الجامعات في الخارج ولكل السنوات ولكن اللجان النيابية إرتأت التعديل وأقرته بأن يشمل الطلاب المسجلين عن العام الدراسي 2020 - 2021 وبذلك نكون قد إنتهينا من سماسرة بعض المصارف كما نأمل من فخامة الرئيس الإسراع بتوقيعه وإصداره بمرسوم لنشره في الجريدة الرسمية حفاظا على السنة الدراسية الجديدة ليتسنى للكثيرين ممن تسجلوا ولم يدفعوا أقساطهم تدبير أمورهم في الجامعات والسكن".
وختم : تتعهد الجمعية لكل الأهالي واللبنانيين بأنها لم تتردد في إتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية مستقبل أبنائنا الطلاب في الخارج".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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