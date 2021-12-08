لبنان

محاضر ضبط بحق عدد من محلات الخليوي

Lebanon 24
08-12-2021 | 09:09
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نظّمت مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة محاضر ضبط بحق عدد من محلات الخليوي لاقدامهم على بيع البطاقات المخصصة لتعبئة الخطوط مسبقة الدفع بأسعار تفوق التي حددتها وزارة الاتصالات.
وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أن لا تعديل على اسعار هذه البطاقات، وتطلب من جميع الموزعين والمسؤولين عن نقاط البيع إلتزام الاسعار الرسمية تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط بحقهم واحالتهم الى القضاء المختص.
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