فرعية المال ارجأت اقتراح قانون تصفير الفوائد على الديون

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة برئاسة النائب الان عون جلسة لمناقشة اقتراح القانون المتعلق بتصفير الفوائد على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية، في حضور وزير الصناعة جورج بوشكيان والنواب محمد الحجار وإدي ابي اللمع وعلي فياض، الامين العام لجمعية المصارف مكرم صادر، المديرة العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة غلوريا ابو زيد، رئيس نقابة أصحاب الفنادق بيار الأشقر، رئيس لجنة التمويل في جمعية الصناعيين صخر عازار، الامين العام للمؤسسات السياحية البحرية فؤاد فرنجية، رئيس نقابة المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي ومستشارة وزير الصناعة ليلى داغر.وبعد الأطلاع على الأسباب الموجبة لأقتراح القانون والاستماع الى آراء النواب الذين شددوا على "أهمية دعم هذه القطاعات في مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة والبدء بوضع حلول تساهم في الاستمرارية والأنتاجية"، واستمعت الى ممثلي جمعية المصارف وجمعية الصناعيين والنقابات السياحية واصحاب الفنادق الذين قدموا ملاحظاتهم على اقتراح القانون، تقرر ان تعقد اللجنة جلسة لاحقة لدراسة الأفكار والاقتراحات التي وردت اثناء النقاش.