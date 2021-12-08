لبنان

فرعية المال ارجأت اقتراح قانون تصفير الفوائد على الديون

Lebanon 24
08-12-2021 | 09:25
A-
A+
Doc-P-894876-637745771895987391.jpg
Doc-P-894876-637745771895987391.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة برئاسة النائب الان عون جلسة لمناقشة اقتراح القانون المتعلق بتصفير الفوائد على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية، في حضور وزير الصناعة جورج بوشكيان والنواب محمد الحجار وإدي ابي اللمع وعلي فياض، الامين العام لجمعية المصارف مكرم صادر، المديرة العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة غلوريا ابو زيد، رئيس نقابة أصحاب الفنادق بيار الأشقر، رئيس لجنة التمويل في جمعية الصناعيين صخر عازار، الامين العام للمؤسسات السياحية البحرية فؤاد فرنجية، رئيس نقابة المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي ومستشارة وزير الصناعة ليلى داغر.
 
وبعد الأطلاع على الأسباب الموجبة لأقتراح القانون والاستماع الى آراء النواب الذين شددوا على "أهمية دعم هذه القطاعات في مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة  والبدء بوضع حلول تساهم في الاستمرارية والأنتاجية"، واستمعت الى ممثلي جمعية المصارف وجمعية الصناعيين والنقابات السياحية واصحاب الفنادق الذين قدموا ملاحظاتهم على اقتراح القانون، تقرر ان تعقد اللجنة جلسة لاحقة لدراسة الأفكار والاقتراحات التي وردت اثناء النقاش.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2021-12-08
07:55 | 2021-12-08
17:36 | 2021-12-08
17:26 | 2021-12-08
17:20 | 2021-12-08
17:12 | 2021-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website