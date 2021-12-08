لبنان

لم تتحمل فراق ابنتها... ففارقت الحياة (صورة)

Lebanon 24
08-12-2021 | 09:40
A-
A+
Doc-P-894883-637745784251344263.jpg
Doc-P-894883-637745784251344263.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة السيدة كرملي القرى بسبب سكتة قلبية وذلك بعد يوم واحد من وفاة ابنتها الدكتورة انييس سروربعد معاناتها مع فيروس كورونا.
 
مواضيع ذات صلة
تسع حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟
lebanon 24
09/12/2021 01:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة لاعب تشيلسي كوفاتشيتش بفيروس كورونا
lebanon 24
09/12/2021 01:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
عشر حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟
lebanon 24
09/12/2021 01:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
عشر حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟
lebanon 24
09/12/2021 01:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24

وفاة

كورونا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2021-12-08
07:55 | 2021-12-08
17:36 | 2021-12-08
17:26 | 2021-12-08
17:20 | 2021-12-08
17:12 | 2021-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website