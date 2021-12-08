البيطار التقى مجموعة من أهالي الموقوفين في ملف إنفجار المرفأ

أفادت مندوبة لبنان ٢٤ أن المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وبعد استئناف مهامه في مكتبه في قصر العدل اليوم، إلتقى عدداً من أهالي الموقوفين في ملف إنفجار المرفأ الذين طالبوا بالبت بطلبات تخلية سبيل الموقوفين، ناقلين عنه أنه سيعمد الى درس هذه الملفات قريباً.كما تلقى البيطار مراجعات من قبل وكلاء أهالي ضحايا المرفأ ووكلاء الضحايا غير اللبنانيين.