لبنان

رياح شديدة وتطاير لوحات اعلانية على طريق ديرالزهراني وحبوش

Lebanon 24
08-12-2021 | 09:53
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تشهد مناطق النبطية وإقليم التفاح وصور وبنت جبيل رياحا ناشطة وقوية تترافق مع أمطار متفرقة.
وأدت الرياح الى تطاير لوحات اعلانية على طريق ديرالزهراني وحبوش.
المصدر: الوكالة الوطنية
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النبطية

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