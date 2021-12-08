رياح شديدة وتطاير لوحات اعلانية على طريق ديرالزهراني وحبوش

تشهد مناطق النبطية وإقليم التفاح وصور وبنت جبيل رياحا ناشطة وقوية تترافق مع أمطار متفرقة.

وأدت الرياح الى تطاير لوحات اعلانية على طريق ديرالزهراني وحبوش.