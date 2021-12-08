لبنان

بو حبيب استقبل السفيرة الايطالية في لبنان

Lebanon 24
08-12-2021 | 09:52
A-
A+
Doc-P-894887-637745793260988481.jpg
Doc-P-894887-637745793260988481.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الخارجية والمغتربين السفيرة الايطالية نيكوليتا بومباردييري، وجرى  البحث في نتائج زيارة الوزير الى روما وسبل تعزيز التعاون بين البلدين
مواضيع ذات صلة
وصول وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
lebanon 24
09/12/2021 01:48:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب: هناك تعقيدات كثيرة في الأزمة لكن الوزير قرداحي يدرك مصلحة لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
09/12/2021 01:48:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب اشار الى ان اتمام تسجيل لوائح المغتربين مستحيل وفقا للمهل الجديدة بعد تقريب الانتخابات (الجديد)
lebanon 24
09/12/2021 01:48:18 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله بو حبيب لطارق البيطار: خلصنا
lebanon 24
09/12/2021 01:48:18 Lebanon 24 Lebanon 24

عبدالله بو حبيب

السفيرة الايطالية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2021-12-08
07:55 | 2021-12-08
17:36 | 2021-12-08
17:26 | 2021-12-08
17:20 | 2021-12-08
17:12 | 2021-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website