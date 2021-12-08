لبنان

"التسوق الآمن" في اجتماع بين الأبيض والقطاعات التجارية: تشديد الإجراءات الوقائية وتحفيز على تلقيح الموظفين

Lebanon 24
08-12-2021 | 10:25
A-
A+
Doc-P-894897-637745811642760036.png
Doc-P-894897-637745811642760036.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 ترأس وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض إجتماعا في السرايا الحكومية ضم ممثلين عن الجمعيات والقطاعات التجارية تحسبًا لفترة الأعياد المقبلة وعدم تكرار التجارب المرة التي شهدتها هذه الفترة من العام الماضي مع التفشي الواسع للوباء.
 
وشدد الوزير الأبيض على "ضرورة الإلتزام بمبدأ "التسوق الآمن" Safe Shopping"، لافتا إلى "ضرورة اتباع العاملين في هذا القطاع إجراءات وقائية مشددة، من خلال الحصول على اللقاح أو حيازتهم خلال دوام عملهم على فحوص PCR لا تتعدى نتيجتها ثماني وأربعين ساعة".
 
واكد "أهمية تحفيز المؤسسات التجارية لموظفيها كافة على الحصول على اللقاح"، مبديا "جهوزية الوزارة لتسريع تلقيح الجميع". 
 
كما وأكد أن "هذه الإجراءات مطلوبة ليس في موسم الأعياد فقط إنما طيلة المرحلة المقبلة التي يشكل الطقس البارد فيها، وما يؤدي إليه من تجمعات داخلية، عاملا أساسيا من العوامل المساعدة على انتشار الوباء".
 
وأبدى الحاضرون تجاوبهم مؤكدين "تبني مبدأ "التسوق الآمن" بما يحافظ على سلامة  الموظفين والمتسوقين من جهة ويساعد على تحريك العجلة الإقتصادية من جهة ثانية".
 
وتم الاتفاق على "إطلاق حملات توعية دعائية تسلط الضوء على التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية وبنسبة خمسين 50% من القدرة الإستيعابية في المحال والمراكز التجارية الكبيرة". 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2021-12-08
07:55 | 2021-12-08
17:36 | 2021-12-08
17:26 | 2021-12-08
17:20 | 2021-12-08
17:12 | 2021-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website