جمعية إنماء طرابلس والميناء أشادت بترشيح درباس رمزا للثقافة العربية

أثنت "جمعية إنماء طرابلس والميناء" على ترشيح وزارة الثقافة الوزير السابق رشيد درباس "كرمز للثقافة العربية لعام 2022". واعتبرت في بيان، أن "هذا الترشيح هو فخر لا لمدينة الميناء وطرابلس فحسب، إنما أيضا للبنان كله بأطيافه كافة".وشددت على "مكانة درباس على الصعيدين العربي والدولي، لما يتمتع به من خلق واحترام كللهما بثقافة واسعة وعميقة مفتوحة على كل من يرغب في سبر كنهها".وذكرت الجمعية بأن "رشيد درباس هو أديب وشاعر ومثقف، قبل أن يصبح في ما بعد نقيبا للمحامين ووزيرا للشؤون الاجتماعية، فالصفات الأولى طعمت عمله في الشأن العام بروح الثقافة التي تتعالى على الصغائر، فنجح في أدائه الوطني كما في أدائه الأدبي".وختمت: "رشيد درباس قامة ثقافية تستأهل هذا الرمز العربي الرفيع، فهنيئا للبنان وللوطن العربي بها".