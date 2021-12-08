لبنان

جمعية إنماء طرابلس والميناء أشادت بترشيح درباس رمزا للثقافة العربية

Lebanon 24
08-12-2021 | 10:40
A-
A+
Doc-P-894903-637745820409689707.png
Doc-P-894903-637745820409689707.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثنت "جمعية إنماء طرابلس والميناء" على ترشيح وزارة الثقافة الوزير السابق رشيد درباس "كرمز للثقافة العربية لعام 2022". واعتبرت في بيان، أن "هذا الترشيح هو فخر لا لمدينة الميناء وطرابلس فحسب، إنما أيضا للبنان كله بأطيافه كافة".
 
وشددت على "مكانة درباس على الصعيدين العربي والدولي، لما يتمتع به من خلق واحترام كللهما بثقافة واسعة وعميقة مفتوحة على كل من يرغب في سبر كنهها".
 
وذكرت الجمعية بأن "رشيد درباس هو أديب وشاعر ومثقف، قبل أن يصبح في ما بعد نقيبا للمحامين ووزيرا للشؤون الاجتماعية، فالصفات الأولى طعمت عمله في الشأن العام بروح الثقافة التي تتعالى على الصغائر، فنجح في أدائه الوطني كما في أدائه الأدبي".
 
وختمت: "رشيد درباس قامة ثقافية تستأهل هذا الرمز العربي الرفيع، فهنيئا للبنان وللوطن العربي بها".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2021-12-08
07:55 | 2021-12-08
17:36 | 2021-12-08
17:26 | 2021-12-08
17:20 | 2021-12-08
17:12 | 2021-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website