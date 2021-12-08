وزير الداخلية استقبل وفدا من البنك الدولي

عقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه ظهر اليوم، اجتماعا مع وفد من البنك الدولي برئاسة حنين السيد، وتم البحث في عدد من المشاريع التي يمولها في لبنان.