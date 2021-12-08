لبنان

وزير الداخلية استقبل وفدا من البنك الدولي

Lebanon 24
08-12-2021 | 10:57
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 عقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه ظهر اليوم، اجتماعا مع وفد من البنك الدولي برئاسة حنين السيد، وتم البحث في عدد من المشاريع التي يمولها في لبنان.
المصدر: الوكالة الوطنية
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