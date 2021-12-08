لبنان

برقية تعزية من جنبلاط لرئيس المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية في سوريا ولبنان

Lebanon 24
08-12-2021 | 11:09
A-
A+
Doc-P-894918-637745838524610892.jpg
Doc-P-894918-637745838524610892.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، ما يلي:

أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى رئيس المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية في سوريا ولبنان القس جوزف قصاب، معزياً بوفاة الرئيس السابق للمجمع القس الدكتور سليم صهيوني.


وجاء في نص البرقية:
"تلقّينا بأسفٍ نبأ وفاة الرئيس السابق للمجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية في سوريا ولبنان، والأمين العام السابق للسينودس الانجيلي الوطني في لبنان وسوريا القس الدكتور سليم صهيوني، الذي أمضى حياته في العطاء والعمل لأجل قيم الحوار والتلاقي وبناء جسور التواصل، وقدّم في مختلف المواقع نموذجاً عن الحرص الروحي والوطني على العيش المشترك. 

نسأل الله أن يشمله بواسع الرحمة، وأن يلهمكم الصبر والسلوان، ونتطلع معاً لاستمرار مسيرة التعاون والتواصل".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2021-12-08
07:55 | 2021-12-08
17:36 | 2021-12-08
17:26 | 2021-12-08
17:20 | 2021-12-08
17:12 | 2021-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website