برقية تعزية من جنبلاط لرئيس المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية في سوريا ولبنان

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، ما يلي:أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى رئيس المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية في سوريا ولبنان القس جوزف قصاب، معزياً بوفاة الرئيس السابق للمجمع القس الدكتور سليم صهيوني.وجاء في نص البرقية:"تلقّينا بأسفٍ نبأ وفاة الرئيس السابق للمجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية في سوريا ولبنان، والأمين العام السابق للسينودس الانجيلي الوطني في لبنان وسوريا القس الدكتور سليم صهيوني، الذي أمضى حياته في العطاء والعمل لأجل قيم الحوار والتلاقي وبناء جسور التواصل، وقدّم في مختلف المواقع نموذجاً عن الحرص الروحي والوطني على العيش المشترك.نسأل الله أن يشمله بواسع الرحمة، وأن يلهمكم الصبر والسلوان، ونتطلع معاً لاستمرار مسيرة التعاون والتواصل".