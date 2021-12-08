خرج من منزله ولم يعد حتى تاريخه.. فهل تعرفون عنه شيئاً؟

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:- عبيد حسن العليوي (من مواليد عام 1990، سوري)الذي خرج من منزله الكائن في محلّة "مفرق منيارة"، بتاريخ 6-12-2021 الى جهةٍ مجهولة ولم يعد حتى تاريخه.لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر حلبا في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 690002-26 للإدلاء بما لديهم من معلومات.