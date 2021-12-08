لبنان

كسروا أبوابها وسرقوا مقتنياتها... هذا ما حصل في هذه المدرسة في جب جنين (صور)

Lebanon 24
08-12-2021 | 11:16
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أقدم مجهولون على خلع وتكسير وسرقة مقتنيات من مدرسة الزراعة في مدينة جب جنين مدرسة (البنات)، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وحضرت على الفور قوى الأمن الداخلي وباشرت بالتحقيقات.
 
 
 
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جب جنين

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