تسع حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1994 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 683326.

كما وسجل لبنان تسع حالات وفاة ليرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8804.