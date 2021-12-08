لبنان

هذا ما فعلته العاصفة بسفينة تجارية في مرفأ صيدا

Lebanon 24
08-12-2021 | 12:11
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حالت العاصفة التي تضرب لبنان منذ ظهر اليوم دون تمكن سفينة تجارية من دخول حرم مرفأ صيدا الجديد وأخرى من مغادرته .
 
وأفيد ان سفينة ضخمة تحمل اسم "الأميرة فرح " كانت وصلت الى المياه الاقليمية اللبنانية قبل بدء العاصفة وكانت وجهتها حوض مرفأ صيدا لتحميل اكثر من 7000 طن من حديد الخردة، لكن العاصفة داهمتها قبيل دخولها حرم المرفأ المذكور فطلبت اللجوء الى مرفأ بيروت للاحتماء من الأنواء البحرية.
 
كما وافيد ان سفينة أخرى كانت قد وصلت الى مرفأ صيدا قبل ثلاثة أيام لإفراغ حمولتها من الصخور لم تتمكن من مغادرة حرم الميناء بسبب ارتفاع الموج وسوء الأحوال الجوية، فأجلت ابحارها لحين تحسن الطقس.
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