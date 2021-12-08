بلدية بيروت توجه رسالة للمواطنين: الرياح تسببت في سقوط أشجار

أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت ببيان، أنه "من جراء المنخفض الجوي المسيطر على المنطقة والمترافق مع رياح تسببت قوتها في اقتلاع بعض الأشجار وسقوطها على عدد من السيارات المركونة في منطقتي بربور والأونيسكو، عمل فوج إطفاء بيروت على إزالة الأشجار المتساقطة وتقطيعها، حفاظاً على السلامة العامة، حيث خلفت أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة من دون وقوع اصابات بشرية".وطالبت "المواطنين بالتقيد بالإرشادات الصادرة عن المراجع المختصة والاتصال بغرفة عمليات فوج الإطفاء عند حدوث أي طارئ على الرقم 175 الموضوع بتصرف المواطنين في مدينة بيروت على مدار ال24 ساعة".