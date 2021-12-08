سرقة شبكة كهرباء محطة بئر المياه في الرميلة

تعرض خط التوتر المتوسط، الذي يغذي محطة بئر مياه الشرب في بلدة الرميلة، للسرقة على أيدي مجهولين ليل أمس، وقد تم إبلاغ القوى الأمنية بالحادث، التي باشرت على الفور تحقيقاتها بالأمر.