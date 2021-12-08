لبنان

سرقة شبكة كهرباء محطة بئر المياه في الرميلة

Lebanon 24
08-12-2021 | 12:26
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تعرض خط التوتر المتوسط، الذي يغذي محطة بئر مياه الشرب في بلدة الرميلة، للسرقة على أيدي مجهولين ليل أمس، وقد تم إبلاغ القوى الأمنية بالحادث، التي باشرت على الفور تحقيقاتها بالأمر.
المصدر: الوكالة الوطنية
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خط التوتر المتوسط

الرميلة

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