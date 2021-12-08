لبنان

فياض: لعدم إدخال التيار الكهربائي في التجاذبات الانتخابية

Lebanon 24
08-12-2021 | 12:29
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أصدر المكتب الإعلامي لوزير الطاقة البيان الآتي:
 
يهم وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض تعقيباً على المؤتمر الصحفي الذي تناوله به دولة الرئيس إيلي الفرزلي بالأمس حول أزمة الكهرباء التأكيد على ما يلي: 

ان وضع الكهرباء المزري ليس وليد الساعة، وإن الحديث عن تمييز بين المناطق لا وجود له إلا في أذهان من لا يرى إلا بمنطق المؤامرة؛ فعدالة التوزيع مضمونة بطريقة مُبرمجة بالرغم من  تدمير جهاز التحكم المركزي في مبنى مؤسسة كهرباء لبنان بعد إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب.
ولتجاوز هذه العقبات، أطلقت مؤسسة كهرباء لبنان مبادرة "الشفافية للتعرف على التغذية بالكهرباء" في كافة المناطق اللبنانية، وهي تُطَبَّق بأعَلى المَعايير المُمكنة وأقصى الشفافية ولمن أراد التثبت من ذلك فما عليه سوى العودة الى الرابط الاكتروني التالي: http://www.edl.gov.lb/feeding.php 

وعليه، ومن دون الدخول في تفاصيل لا تَعني اللبنانيين، فإنني آمل من السادة النواب وبخاصة المرشحين منهم الى الإنتخابات النيابية عدم إدخال التيار الكهربائي في التجاذبات الإنتخابية فالمسألة تقنية بحتة وليست سياسية.

وختاما، وإن أراد دولة الرئيس إيلي الفرزلي "طَرح الثقة به"، فان الوزير فياض يؤكد أنه تحت سقف القانون وهو جاهز للمثول أمام مجلس النواب في اي لحظة عندما يَشْرع المجلس لطرح الثقة به، ولمن يسأل ويهتم فإن باب وزير الطاقة مفتوحاً أمام أي مراجعة وهاتفه ايضاً بمتناول جميع المواطنين اللبنانيين على حدّ سواء .
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