الموت يخطف الأميرة ديالا أرسلان

خطف الموت الأميرة ديالا أرسلان وهي كريمة فيصل وحياة أرسلان.

وكان نزيف في الدماغ أصاب أرسلان بسبب ارتفاع ضغطها مما أدى إلى دخولها في غيبوبة منذ نحو ١٠ أيام.

موقع "لبنان 24" يتقدم بأحر التعازي إلى أهل الفقيدة سائلين المولى أن يتغمدها في واسع رحمته.