تعرفوا إلى مراكز التلقيح المعتمدة خلال ماراتون فايزر يومي السبت والأحد المقبلين

نشرت وزارة الصحة العامة لائحة بمراكز التلقيح التي سيتم اعتمادها خلال ماراتون فايزر الذي أعلنت الوزارة أنها ستنظمه يومي السبت والأحد المقبلين في 11 و12 الحالي. وجاءت المراكز على الشكل الآتي: