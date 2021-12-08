لبنان

تعرفوا إلى مراكز التلقيح المعتمدة خلال ماراتون فايزر يومي السبت والأحد المقبلين

Lebanon 24
08-12-2021 | 13:03
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نشرت وزارة الصحة العامة لائحة بمراكز التلقيح التي سيتم اعتمادها خلال ماراتون فايزر الذي أعلنت الوزارة أنها ستنظمه يومي السبت والأحد المقبلين في 11 و12 الحالي. وجاءت المراكز على الشكل الآتي:
 
 
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ماراتون فايزر

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