زيارة للرئيس ميقاتي ابتداءً من الغد إلى مصر... من سيلتقي؟

أعلن السفير اللبناني لدى القاهرة علي الحلبي أن، "رئيس الوزراء نجيب ميقاتي سيبدأ غدًا الخميس زيارة رسمية لمصر".

وأوضح الحلبي، في تصريح لموقع "القاهرة 24"، "أن ميقاتي سيلتقي خلال زيارته مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعددًا من المسؤولين المصريين".