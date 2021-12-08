لبنان

رفع شاحنة قطعت طريق البداوي الدولي لساعات

Lebanon 24
08-12-2021 | 13:47
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نجحت الجهود التي بذلتها الورش الفنية التابعة لبلدية البداوي بالتعاون مع ورش وعناصر الدفاع المدني في رفع شاحنة القاطرة والمقطورة التي اقفلت المسرب الشرقي من طريق البداوي الدولي المتجه من طرابلس نحو المنية وعكار والحدود الشمالية، وادت الى اغلاق الطريق عدة ساعات، بعد فقدان سائقها السيطرة عليها نتيجة عطل في الفرامل، وانزلاقها على الطريق المذكور، وتضرر 4 سيارات نتيجة إصطدام الشاحنة بها، من دون  تسجيل أي إصابة بين المواطنين.
 
كما وتسبب انزلاق الشاحنة في ازدحام خانق لحركة السير في المنطقة، وفي الطرقات الفرعية التي جرى تحويل السير إليها.
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