لازاريني التقى وفد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني: تهديد حقيقي امام الاونروا لجهة الاستمرار بتقديم نفس خدماتها في الـ 2022

التقى المفوض العام للأونروا فيليبو لازاريني، وفدًا من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في الوسط الفلسطيني في المقر الرئيسي للأونروا في بيروت، بدعوة من المدير العام للأونروا في لبنان كلاوديو كوردوني.وناقش الوفد، بحسب بيان للاونروا، مع لازاريني "أبرز القضايا الإنسانية والتحديات التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه الوكالة في موضوع توفير الميزانيات التشغيلية اللازمة في ظل زيادة الاحتياجات للاجئين والاستمرار في تقديم الخدمات دون تراجع أو تقليص".من جهتة أشار لازاريني الى "وجود تهديد حقيقي أمام الوكالة في الاستمرار بتقديم نفس خدماتها في العام 2022، بسبب العجز المالي الذي يصل لحوالى 60 مليون دولار من موازنة البرامج التشغيلية، وفي ظل تراجع كثير من الدول المانحة عن التزاماتها تجاه ميزانية الأونروا". وأكد "سعيه الدائم لتوفير التمويل لسد العجز".