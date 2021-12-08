لبنان

شارك في القتال إلى جانب "جبهة النصرة".. توقيف شخص في عرسال

Lebanon 24
08-12-2021 | 13:50
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 7 /12 /2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة ‏عرسال، السوري (س.ز) لإنتمائه الى تنظيم جبهة النصرة الارهابي، ومشاركته في القتال الى ‏جانبه، وكذلك لارتباطه بالإرهابي الموقوف السوري عماد جمعة الذي كان يكلّفه بإقامة ‏حواجز داخل بلدة عرسال لترهيب المواطنين، والتواصل مع فصائل إرهابية داخل الاراضي ‏السورية اضافة إلى إقدامه على تجارة المخدرات وترويجها في البلدة المذكورة.‏
بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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