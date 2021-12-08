شارك في القتال إلى جانب "جبهة النصرة".. توقيف شخص في عرسال

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 7 /12 /2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة ‏عرسال، السوري (س.ز) لإنتمائه الى تنظيم جبهة النصرة الارهابي، ومشاركته في القتال الى ‏جانبه، وكذلك لارتباطه بالإرهابي الموقوف السوري عماد جمعة الذي كان يكلّفه بإقامة ‏حواجز داخل بلدة عرسال لترهيب المواطنين، والتواصل مع فصائل إرهابية داخل الاراضي ‏السورية اضافة إلى إقدامه على تجارة المخدرات وترويجها في البلدة المذكورة.‏بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.