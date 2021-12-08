عبد الله عبر "تويتر": لن تنالوا... ولن نساجل

غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر": يبدو أن الحقيقة مؤلمة وموجعة، فعندما أوضحت على شاشة قناة الجديد كيف تعاطينا، ونتعاطى منذ بداية أزمة كورونا، بحماية الأمن الصحي والاجتماعي والمعيشي لأهلنا، وأننا لم نحول شيئا للخارج، عمد البعض الحاقد، إلى أطلاق مخيلاته وإبداعاته بالتشويه والتزوير والإثارة.... لن تنالوا... ولن نساجل.