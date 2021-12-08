مقدّمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأربعاء

جلبة الطقس العاصف التي عمت لبنان اليوم وإن غلفت الحراك المحلي الهادف للبناء على مبادرة ماكرون بين بيروت والرياض والاتصالات التي يقودها رئيس الحكومة بهدوء لإعادة تفعيل مجلس الوزراء لم تحجب أصداء الاعتراض الداخلي المستمر في وجه قاضي التحقيق العدلي تزامنا مع استئنافه عمله اليوم ،وكذلك صدى الخطاب الخليجي المتشدد حيال حزب الله بدليل ما تضمنه بيان مشترك سعودي إماراتي صدر إثر انتهاء زيارة ولي العهد محمد بن سلمان أبو ظبي إذ شدد الجانبان على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته، وحصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة كحزب الله الإرهابي، ومصدرا لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات في المنطقة والعالم ودائما بحسب البيان السعودي الاماراتي.وبرغم ذلك نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر رسمي بأن السلطات السعودية قامت بتعيين قائم جديد بالأعمال لدى لبنان، مشيرة إلى أنه سيصل إلى بيروت في غضون أيام قليلة.والطقس العاصف لم يحل دون عودة الدولار للصعود في السوق السوداء إذ تجاوز الـ24 الف ليرة كما لم يحل دون عودة عداد كورونا للارتفاع حيث قاربت إصاباته الألفين عشية استعداد لبنان لتطبيق إجراءات "حملة التسوق الآمن" خلال فترة الأعياد.ويستعد لبنان أيضا لزيارة مرتقبة للامين العام للامم المتحدة الشهر الحالي وهو ما اشارت اليه المنسقة الخاصة للامم المتحدة بعد لقائها رئيسي الجمهورية والحكومة التي اطلعتهما على المداولات التي تمت أخيرا في مجلس الأمن حول القرار 1701..وفي هذا الاطار أكد الرئيس عون أن لبنان ملتزم تطبيق القرارات الدولية لا سيما الـ1701 وأن الاتصالات جارية لتذليل العقبات أمام عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد..قضائيا إذا استأنف المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عمله في مكتبه في قصر العدل، بعد تبلغه قرار محكمة الإستئناف المدنية برد طلب رده عن الملف المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس البيطار وعد وفدا من أهالي الموقوفين بملف المرفأ بردس طلبات تخلية سبيلهم.في صندوق الفرجة الذي يعيش اللبناني داخله... تتراكم الأزمات التي تنتظر حلولافي العلاجات التشريعية قام مجلس النواب بضخ أكثر من جرعة لقاح معيشية من خلال إقراره للبطاقة التمويلية إلى إنشاء الوكالة الوطنية للدواء وتمديد المهل وصولا الى الدولار الطالبي وغيرها الكثير من قضايا الناس الملحة خلال جلسة نيابية منتجة نجح الرئيس نبيه بري في ضبط مسارها لتكون "تشريعية مية بالمية" بعيدا عن حسابات البعض السياسية والشعبوية والإنتخابية وفق ما تم رصده من مواقف سبقت الجلسةأدى مجلس النواب قسطه إلى العلا بالأمس ويواصل تأهبه لكل ما من شأنه الدفع بإتجاه تأمين حياة كريمة للوطن والمواطن... وهو وفق ما أكد الرئيس بري أمام وفد صندوق النقد الدولي على استعداد للتعاون الوثيق مع الحكومة لجهة إقرار مشاريع القوانين والإصلاحات التي تساهم في تحقيق الإنقاذ المطلوب مع تشديده أن تطبيق القوانين هو المدخل للإصلاح.في شأن آخر لم يسجل أي تقدم لا على مستوى معالجة ازمة القضاء ولا على مستوى تأمين عودة جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد.وبالحديث عن قضايا الناس فإن السائقين العموميين رفعوا تعرفة تحركهم ووضعوا قطاع النقل البري على متن إضراب يوم غد الخميس من الساعة السادسة وحتى العاشرة صباحا وذلك للمطالبة ببدء دعم هذا القطاع وفق ما وعدت الحكومة سابقا... وع الوعد يا كموناطمئنوا ايها اللبنانيون ، فرئيس جمهوريتكم أكد للمنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان ، انه لا داعي للقلق .مصدر اطمئنان الرئيس ليس تحسن الوضع الاقتصادي ، ولا ثبات الوضع المالي ، ولا استقرار الوضع الاجتماعي ، بل بكل بساطة ، لان الانتخابات ستجرى حتما في الربيع .وهو أكد انه سيتصدى بقوة ، للجهات الخارجية التي تحاول استغلال ظروف البلد الصعبة للضغط على الناخبين ، لمصلحة توجهات وشخصيات محددة .فهل ما قاله الرئيس ينطبق على واقع الحال في المكان والزمان ؟بالتالي ، اليس الاحرى بمن يدعو اللبنانيين الى عدم القلق ، ان يسعى لتغيير الواقع المزري ، وتحسينه ، بدلا من تهديد الجهات الخارجية التي لم يسمها؟ وهل بالتهديدات بالمطلق تقوم البلاد ، ام بتسيير شؤون الدولة بحكمة ، واحترام الدستور وتطبيق القوانين ، واطلاق المشاريع الحيوية المنتجة ؟مع ذلك ايها اللبنانيون لا تقلقوا ، فرئيسكم يؤكد ان الانتخابات ستجرى، ولو ان حكومة "معا للانقاذ" عاجزة عن عقد اجتماع للبحث في " الف باء " الانقاذ .فهل من ينقذنا من المعارك الرئاسية الافتراضية ، ومن حكومة الانقاذ ، قبل فوات الاوان؟ماليا، الضجة المثارة حول اوراق الدولار القديم تتفاعل.واللافت انه رغم كل البيانات الرسمية الصادرة عن المراجع المالية وعن السفارة الاميركية حتى ، فان الاضطراب لا يزال سيد الموقف، ما يؤشر الى ان الدولة ينبغي ان تنتقل من مرحلة القول والتنظير الى مرحلة الفعل والعمل ، وخصوصا ان القضية من اساسها لا معنى لها لأن لا تفرقة عالميا بين اوراق دولار قديمة واخرى جديدة.دبلوماسيا، السعودية عينت قائما جديدا بالاعمال في لبنان .فكيف يقرأ الخبر؟ هل هو دليل على اهتمام سعودي متجدد بلبنان، ام على انخفاض مستوى التمثيل الديبلوماسي الذي كان على مستوى سفير؟قضائيا، المحقق العدلي طارق البيطار عاود عمله الذي لن يطول على الارجح ، ذاك ان السياسيين المدعى عليهم سيعودون الى الاعبيهم وعرقلاتهم ، وهم يتربصون بالبيطار ويستعدون لتقديم دعاوى رد جديدة هربا من الخضوع للتحقيق، ومنعا لسير العدالة.ومعظم هؤلاء السياسيين هم، كالعادة، من النواب الذين انتخبهم الناس لتمثيلهم في المجلس.لذلك ايها اللبنانيون، اذا اقتربت ساعة الحقيقة واصبحتم امام صندوقة الاقتراع من جديد، لا تعيدوا ارتكاب الخطأ نفسه ، بل الخطيئة نفسها، واوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن.في نشرة الأحوال الجوية، الطقس في لبنان ماطر هذه الأيام.أما في نشرة الأحوال السياسية، فالأفق اللبناني ملبد بالغيوم السياسية والاقتصادية والمعيشية السوداء.سياسيا، الأفق ملبد لأن الاستقرار مهدد، بفعل الاصرار على عدم انعقاد مجلس الوزراء، الذي يشكل مجتمعا السلطة الاجرائية في البلاد، التي يفترض ان تتخذ قرارات اساسية في القريب العاجل، يتوقف عليها مصير الوطن.وفي هذا الاطار، شددت اوساط سياسية عبر ال أو.تي.في. على ان التوافق تام بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، انطلاقا من ثابتة ألا تتحول الحكومة الحالية ذات الاوصاف الدستورية المكتملة، الى حكومة تصريف اعمال من الناحية العملية، اذا صارت الموافقات الاستثنائية بالعشرات، علما ان المنطق يقضي بأن تتم تلك الموافقات عند الحاجة، بعد تضافر عناصر الضرورة الملحة والعجلة او المفاجآت القاسية، أو تكريسا لمبدأ استمرار المرفق العام لما فيه الخير العام.اقتصاديا، الأفق ملبد لأن الخلاف على الارقام مستمر، ولو في الكواليس، وخطة التعافي المحدثة غائبة، وموازنة العام 2022 لم تبصر النور، والتدقيق الجنائي في مرمى الاستهداف الدائم على رغم التطمينات… وما سبق كله من الشروط الجوهرية التي يطلبها صندوق النقد الدولي، وخلفه المجتمع الدولي للتوصل الى اتفاق.اجتماعيا، الجو ملبد، لأن أسئلة كثيرة تطرح حول مصير تمويل البطاقة التمويلية وغيرها من خطوات الدعم التي ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر، في ضوء الاوضاع الحياتية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم.واليوم، لفتت سلسلة مواقف لرئيس الجمهورية، ابلغ فيها المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ان كل التحضيرات قائمة لاجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل وبالتالي لا داعي للقلق والاخذ بالشائعات التي تروج في بعض وسائل الاعلام، مؤكدا ان أي محاولة للتدخل في هذه الانتخابات من قبل جهات خارجية للتأثير على خيارات الناخبين ستواجه بقوة، لاسيما وان ثمة جهات ومنظمات وجمعيات تحاول استغلال الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد للضغط على الناخبين لصالح توجهات وشخصيات سياسية محددة.ولفت الرئيس عون الى ان الاتصالات جارية لتذليل العقبات أمام عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، مجددا التأكيد على عدم جواز تدخل السياسيين بعمل القضاء خصوصا في التحقيق الجاري في جريمة تفجير مرفأ بيروت ، فضلا عن ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عنه في الدستور.وجدد رئيس الجمهورية التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية ولاسيما منها القرار 1701، مؤكدا على أهمية التعاون القائم بين الجيش اللبناني في الجنوب والقوات الدولية "اليونيفيل" لما فيه مصلحة الاستقرار والامن في المنطقة.ورحب الرئيس عون بالزيارة التي يعتزم القيام بها خلال الشهر الجاري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييريس مشيرا الى ان التحضيرات جارية لاعداد برنامج الزيارة بالتنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك.غير ان بداية النشرة من "اللهوة" الجديدة على الساحة المحلية، تحت عنوان المئة دولار القديمة.خرقت الدبلوماسية الأميركية جدار الصوت فوق الضاحية الجنوبية ، اجتازت "الحجة دوروثي شيا" حدود منطقة حزب الله المحرمة وسلكت ممرا آمنا إلى مرجعية الطائفة الشيعية وحلت ضيفة في عقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ، ومواقف مفتيه الممتاز في إحدى خطب الجمعة من أن لبنان القوي لن يعود ضعيفا على رغم سكاكين واشنطن وخناجر إخوة يوسف.وفي زيارة التعزية بمفعول رجعي على رحيل الشيخ عبد الأمير قبلان ، كان لقاء مع نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب الذي حملها هموم تفعيل الحوار الداخلي ولجم الانهيار الاقتصادي، والأهم وصول المساعدات إلى مستحقيها على أبواب الاستحقاق الانتخابي ، وعند حدود صمت السفارة الأميركية عن إصدار بيان حول اللقاء انتهت مفاعيل الزيارة.وما لم تقله عوكر من ضمن لائحة الإصلاحات ومحاربة الفساد ربطا بتقديم المساعدات ، أفردت له الخارجية الأميركية جائزة دولية لأبطال مكافحة الفساد ، وبعد نيل السلطات المحلية صفرا مكعبا في وعود الإصلاح والتغيير ووقف ولجم الانهيار..ومن بين اثني عشر بطلا عالميا فاز الزميل رياض قبيسي بجائزة صنفته محاربا في مغارة لصوص.ففي حفل افتراضي أعلنت الخارجية الاميركية فوز قبيسي كأول صحافي بالجائزة ، والفائز الوحيد في منطقة الشرق الأوسطوهو تقدير يتوج فيه رئيس وحدة التحقيقات الاستقصائية في محطة الجديد مسارا طويلا وعملا مضنيا وشاقا لم يخل من التهديد ومن التعرض بالضرب والسحل من بوابات الجمارك إلى عنابر المرفأ ومغارة افتح يا سمسم.واسمع يا هذا: فإن القبيسي سيضع الجائزة الأميركية إلى جانب سلسلة جوائز نالها لاستكمال تحقيقاته من كشف الرشى والتهريب المتفشي في المرفأ إلى نظام كفالة العاملات والاتجار بالسلاح وسوى ذلك.وبشهادة الجائزة الدولية فإن قبيسي تقدم الجرأة في الصحافة الاستقصائية وعمله الريادي أسهم في إلهام الشباب في لبنان والشرق الأوسط لكنه ايضا ..أصاب الفاسدين بحال من صرير الأسنان..تحسبا للقادم من كشف الملفات.قام رياض قبيسي مقام دولة في كشف الفساد والمفسدين ، ولاحق جريمة تفجير المرفأ من ألف سفينتها إلى ياء أصغر متورط فيها بالوثائق والمستندات فماذا فعلت الدولة ؟ قتلت الضحايا مرتين بإقامة الحد القضائي وأقامت حول المتهمين جدارا عازلا عن العدالة والحساب واتخذ بعض أركانها الحكومة رهينة المحبسين.إما إقالة المحقق العدلي الذي استأنف عمله اليوم "ويا جبل ما بينقبع" وإما الموت السريري لحكومة إن لم تستقل فستدخل في تصريف أعمال غير معلن ، وفي كلتا الحالين فإن الرئيس نجيب ميقاتي حفر الحفرة ووقع فيها ، قدم استقالة الوزير جورج قرداحي على طبق من رضى فرنسي سعودي ودخل في ورطة دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد ، لا يلوي على جرأة تحدي الثنائي الشيعي للم الشمل الحكومي ، وكالنعامة دفن رأسه في الرمال بحثا عن شماعة يعلق عليها أسباب التعطيل التي ستتمدد إلى استحقاق الانتخابات وإذا لم يكن هذا هو الهدف فحتما سيكون النتيجة.وإذا كان لبنان ينازع البقاء بفعل فاعل معلوم فإن على أرض الموت اليومي في فلسطين ما يستحق الحياة هناك حيث قبل أن تنهي صبية الحي حصتها الدراسيةأفلتت شعرها حملت شنطة كتبها استلت القلم سكينا فكانت الرصاصة طعنة في صدر مستوطنة دفاعا عن أسرتها المهددة بالتهجير من منزلها في حي الشيخ الجراح .نفذت نفوز حماد ابنة الخمسة عشر عاما عمليتها بمبادرة فردية ولقنت أولياء القضية قبل العدو درسا في بلاغة العمل المقاوم وتخرجت من الصف التكميلي بشهادة مقاومة.من فتاة على مقاعد الدراسة، الى معلمة متفوقة في كليات العمل الفدائي، واستاذة وحجة على طلبة التطبيع من الانظمة الكسالى بمواد الشرف والقومية والنخوة العربية..نفوز حماد ابنة الخمسة عشر عاما قررت ان تدخل ثانوية الروضة هذا الصباح بانجاز كبير، فكتبت بقبضتها اصعب امتحان، وتخرجت فدائية مدافعة عن حقها وشرف قدسها وبيت اهلها في حي الشيخ جراح، جرحت بسكينها مستوطنة اسرائيلية وكل هيبة الامن والاجراءات الصهيونية التعسفية في القدس، فاحس الصهاينة بالندب الذي تركته على وجه كيانهم، ما اضطر قادته الامنيين والسياسيين للقراءة بهذه العملية وشبيهاتها المتصاعدة في الايام الاخيرة، كتطور غاية بالخطورة، فجل منفذي هذه العمليات شباب فلسطيني بين الخامسة عشرة والخامسة والعشرين من العمر، ما ينذر بايام معقدة للكيان ومستوطنيه..في يوميات اللبنانيين الملبدة، لا جديد يذكر، سوى اختراع للازمات التي تعقد على المواطنين المعقد، والطبعة القديمة للدولار من فئة المئة دولار خير دليل على تغلغل الجشع والسرقة بعقول ونفوس البعض الى ما لا يتصوره حد، فيما الحكومة معلقة ولا اقتراب من حدود الحل .اما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فطمأن الى ان الانتخابات ستجري في الربيع المقبل ، ولا داعي للقلق والاخذ بالشائعات كما قال امام المنسقة الخاصة للامم المتحدة في بيروت، واي محاولة للتدخل بالانتخابات من قبل جهات خارجية ستواجه بقوة كما قال ..وبقوة تطرق ازمة الكهرباء ابواب السراي الحكومي، فيما بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزيري المال والطاقة وحاكم مصرف لبنان والمدير العام لشركة كهرباء لبنان لم يصل الى النتيجة المرجوة، فالحاكم بامر المال ليس لديه دولار كما يقول، والبحث عن ساعات اضافية للتغذية صعب، بحسب ما سمعه اللبنانيون بعد الاجتماع..على قاعدة " الفن للفن "، لم يعد توفير التيار الكهربائي من أجل حاجات الناس فحسب ، بل من أجل عدم انهيار الشبكة فقط.شر البلية ما يبكي، لا ما يضحك في هذا البلد، والمعزوفة ذاتها: لا فيول. والنتيجة انخفاض في الإنتاج, يتبع ذلك انهيار الشبكة، وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي.وضع الضمان الاجتماعي ليس افضل حالا ، يعاني شحا في الأموال ، فكيف يغطي المضمونين ، وأكبر عبء على الضمان، الدولة التي للضمان في ذمتها ما يفوق الخمسة آلاف مليار ليرة.في ظل هاتين المعضلتين، مأزقان : الأول، لا حلحلة في موضوع عودة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد، على الرغم من كل محاولات إشاعة أجواء التفاؤل. والثاني الغموض الذي يظلل مداولات المجلس الدستوري لجهة الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي، وبات شبه واضح ان الدائرة 16 يمكن أعتبارها لغما، لا يعرف إذا كان انفجاره يطيح بالإنتخابات .الحدث القضائي تمثل في عودة المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار إلى مكتبه بعد تعليق التحقيق شهرا وثلاثة ايام.خبر آخر من شأنه أن يرقى إلى مستوى الحدث: السفيرة الأميركية في المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى ، ونائب رئيس المجلس يشكر كل جهد يسهم في التخفيف، عن اللبنانيين ويلجم الانهيار الاقتصادي.عداد كورونا لا يرحم ، الإصابات اليوم لامست الألفين.عربيا ودوليا، نجت باريس والرياض من أزمة ديبلوماسية, عقب اطلاق فرنسا المواطن السعودي الذي وجهت إليه شبهة المشاركة في قتل خاشقجي، بعد اربع وعشرين ساعة على توقيفه، وجاء إطلاقه بعدما اعلنت باريس أن المذكرة لا تنطبق عليه، وقد أوضح مصدر مقرب من الملف لوكالة فرانس برس، أن ما حصل هو "تطابق شبه تام في الاسم".في الموازاة، القمة السعودية - الإمارتية خلصت إلى بيان مشترك, اللافت فيه أن الفقرة المتعلقة بلبنان، مأخوذة حرفيا من البيان المشترك السعودي - الفرنسي ، وجاء فيها : "في الشأن اللبناني، يؤكد الجانبان على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، تضمن للبنان تجاوزه أزماته، وحصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية، وحاضنا للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، كحزب الله الإرهابي، ومصدرا لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات في المنطقة والعالم."