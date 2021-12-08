الطبش: لا معايير واضحة للبطاقة التمويلية

اعتبرت عضو كتلة "المستقبل" النائبة رولا الطبش جارودي في حديث الى برنامج "المشرع" عبر محطة "NBN" أن "منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه المجلس النيابي انخرطت في العمل التشريعي بشكل مكثف، بالرغم من كل الظروف المختلفة التي مر بها لبنان".وقالت: "استطعنا استكمال عملنا التشريعي، طبعا حدث تغير في بعض الملفات والقوانين، وفي بدايات الدورة النيابية الحالية كانت لدينا سلة من القوانين الاصلاحية وبعد الظروف المهيمنة وبعد إستقالة الرئيس سعد الحريري أخذت القوانين منحى معيشيا بحكم الظروف التي تعترض الشعب اللبناني. ولكن في الوقت نفسه يمكننا القول إنه تم إقرار سلة كبيرة من القوانين في مواضيع مختلفة عدة، مالية وصحية وتربوية واقتصادية شاملة".وعن دور السيدات المشرعات في المجلس النيابي أكدت الطبش ان "الزميلات هن من مختلف الاختصاصات، وبالرغم من عددنا الصغير فإن عملنا كان واضحا على أرض الواقع، وكنا فاعلات في مختلف اللجان النيابية دورنا كان موجودا في مختلف اللجان. وفي النهاية العمل التشريعي والجدي ليس حكراً على الرجال".