لبنان

أزمة أموال

Lebanon 24
08-12-2021 | 17:12
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يواجه حاملو بطاقات السحب الالكترونية من المصارف أزمة الأموال الورقية الممزقة أو التالفة، التي ترفض الـA.T.M في المصارف إعادة استقبالها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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