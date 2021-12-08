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أخبار مُفبركة

Lebanon 24
08-12-2021 | 17:20
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لم يستبعد مصدر مطلع أن تتزايد الأخبار المفبركة التي تستهدف شخصيات، قيل إنها، ستكون خارج المشهد، بعد الانتخابات النيابية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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