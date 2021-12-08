لبنان

حلّ الأزمة يكمن في فصل السلطات

Lebanon 24
08-12-2021 | 17:26
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توقفت مصادر سياسية مطلعة عند الكلام الذي كرره رئيس الجمهورية ميشال عون بشأن فصل الملف القضائي عن مجلس الوزراء في غضون يومين. وقالت عبر "اللواء" أن "اللقاء الأخير الذي جمعه برئيس مجلس الوزراء تطرق إلى العوائق التي لا تزال تحول دون انعقاد الجلسات الحكومية وتداعيات ذلك على عمل المؤسسات الدستورية"، مشيرة إلى ان "الحل الوحيد يكمن في فصل السلطات ومن دونه لا حلول أخرى خصوصا إذا بقيت الأمور على هذا المنوال .
(اللواء)
المصدر: اللواء
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