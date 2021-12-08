18
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
كرامي: المطلوب مخارج سريعة لعودة مجلس الوزراء للانعقاد
Lebanon 24
08-12-2021
|
22:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر عضو "اللقاء التشاوري" النائب فيصل كرامي في حديث مع "نداء الوطن" أنّ "وضع الحكومة غير سليم والمفروض ايجاد المخارج السريعة لعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد والعمل لأن الوضع الحالي يجعل هذه الحكومة وكأنها مستقيلة تصرّف الأعمال".ورأى كرامي أنّه من "المرجح أن تجرى الانتخابات النيابية في شهر أيار لأنّ هناك اتجاهات دولية لا يستطيع اللبنانيون تجاوزها وهي تريد لهذه الانتخابات أن تتم في موعدها. لست من محبّذي نظرية المؤامرة ولكن أخشى أن يجد الراغبون بتأجيل هذه الانتخابات مبرراً لهذا التأجيل من خلال تفاقم وباء كورونا ووصول عدد المصابين الى الآلاف يومياً مما يجعل من هذا المبرر امراً منطقياً لتأجيل الانتخابات".ويقول إنّه "على الرغم من خلافاتنا السياسية مع "تيار المستقبل"، لكننا نعتبر أنّ استمرار "التيار" في العمل السياسي هو أمر ضروري انطلاقاً من ايماننا بفضائل التعددية لا سيما في البيئة السنية... ولكن من الغرائب أن يقع بعض الضليعين في أدب التملّق في خطيئتين، الأولى خطيئة الاهانة والثانية خطيئة التزوير".ويرى أنّ اعتبار "غياب الحريري عن الساحة السياسية اللبنانية قد يعني انهيار الطائفة السنية وتسليمها لداعش وفاحش ومراهقين، هو اهانة موصوفة للطائفة السنية التي كانت على الدوام ولّادة رجالات صنعوا الاستقلال اللبناني وبنوا دولة المؤسسات وحافظوا على وحدة لبنان"، كما يرى أنّ "اعتبار أنّ لبنان بلا الحريري سيكون مهدّداً بفقدان وحدته ووحدة الطائفة السنية باعتبار أنّ الحريري هو التسووي الوحيد وهو المعتدل الوحيد وهو سيد التنازلات الوحيد، هو التزوير بعينه وهو الغاء غير لائق لكلّ رجالات الطائفة السنية الكبار بمن فيهم الشهيد رفيق الحريري، ولا أظنّ أنّ الرئيس سعد الحريري يقبل مثل هذا الكلام اللهم إلّا في دعاية انتخابية حماسية لا قيمة فعلية لها".
وأشار كرامي إلى أنّ "الأزمة مع المملكة العربية السعودية التي تصاعدت وتحوّلت الى أزمة مع دول الخليج هي تعبير وتجسيد للفشل الذريع للديبلوماسية اللبنانية وللحكومة اللبنانية وكيفية تعاطيها مع هذه الازمة منذ اللحظة الاولى"، لافتاً إلى أنّ "التصرف الوحيد العاقل الذي كان يجب المسارعة للقيام به بعد تعبير السعودية عن استيائها وغضبها، هو الاستقالة الفورية للوزير جورج قرداحي، وفي حال امتناعه، كان على رئيس الحكومة أن يمهل القوى السياسية المعنية ست ساعات لتأمين استقالة قرداحي... أو استقالة الحكومة".
تابع
الأكثر قراءة
اللبنانيون يودعون هذا النوع من الاطعمة!
Lebanon 24
اللبنانيون يودعون هذا النوع من الاطعمة!
07:55 | 2021-12-08
08/12/2021 07:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات كارمن شماس للأبراج للعام 2022.. من الأكثر حظاً؟ (فيديو)
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات كارمن شماس للأبراج للعام 2022.. من الأكثر حظاً؟ (فيديو)
04:18 | 2021-12-08
08/12/2021 04:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أمواج عالية وإطاحة أحد المارين... فيديو متداول عن تأثير العاصفة في المنارة
Lebanon 24
أمواج عالية وإطاحة أحد المارين... فيديو متداول عن تأثير العاصفة في المنارة
13:51 | 2021-12-08
08/12/2021 01:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2021-12-08
08/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
09:45 | 2021-12-08
08/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:48 | 2021-12-09
ميقاتي وصل إلى القاهرة (صور)
03:06 | 2021-12-09
أسبوعين مفصليين.. هذا ما سيجري بملف الدواء
03:01 | 2021-12-09
ما نشهده ليس إلا البداية...تحذير من محافظ بيروت!
03:00 | 2021-12-09
تناقضات الداخل تعيق محاولة ماكرون ومخاوف على مصير الانتخابات
02:45 | 2021-12-09
المخاتير ليسوا أفضل من القناصل!
02:33 | 2021-12-09
سرقة النفط الخام من الأنبوب العراقي تابع....ما جديد القضية؟
فيديو
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
16:00 | 2021-12-08
09/12/2021 10:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
عبير نعمة في أغنية رومانسيّة ميلاديّة بعنوان "الميلاد الجايي"
Lebanon 24
عبير نعمة في أغنية رومانسيّة ميلاديّة بعنوان "الميلاد الجايي"
11:00 | 2021-12-08
09/12/2021 10:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن سيارة "Jetta" الجديدة والاقتصادية! (فيديو)
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن سيارة "Jetta" الجديدة والاقتصادية! (فيديو)
11:00 | 2021-12-08
09/12/2021 10:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact