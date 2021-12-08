لبنان

موظّف مصرفي يفرض سحب وديعته نقداً

Lebanon 24
08-12-2021 | 22:42
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كتبت" الاخبار":أقدم موظف في بنك الاعتماد اللبناني على سحب مبلغ 300 ألف دولار نقداً من خزنة فرع برج البراجنة وقيّدها على حساب وديعته في المصرف. في البدء، ظنّت إدارة المصرف أن الموظّف سرق الخزنة بما فيها من دولارات نقدية وهرب، لكن سرعان ما تبيّن أنه أجرى عملية سحب عادية. لكنه، خلافاً لما تقوم به المصارف من قيود غير شرعية على عمليات السحب وتمنع سحب الودائع بالدولار النقدي، أتيحت له فرصة سحب وديعته من خزنة المصرف، وسافر في الليلة نفسها إلى الخارج.
 
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