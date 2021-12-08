آليات قوى الامن خارج الخدمة

تواجه قوى الأمن الداخلي مشكلة كبيرة في تأمين تمويل أعمال الصيانة لآلياتها، وسط معلومات عن أن نحو 1800 من 3000 سيارة باتت خارج الخدمة كلياً أو جزئياً بسبب نقص قطع الغيار وعدم توافر أموال لإصلاحها( الاخبار).