هذا ما أعلنه وزير الشؤون الاجتماعية عن البطاقة التمويلية

كتبت باتريسيا جلاد في "نداء الوطن": كان متوافقاً عليه بين الحكومة ومجلس النواب، إطلاق شبكة الدعم للحماية الإجتماعية في بداية الشهر، على أن يتمّ بعدها في الجلسة التشريعية لمجلس النواب إقرار التعديلات على اتفاقية القرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي استجابة لجائحة كوفيد – 19 والأزمة الاقتصادية في لبنان ورفع الدعم.وقال وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجّار لـ"نداء الوطن": "صحيح أنّ تشريع التعديل جاء متأخراً ولكن برنامجَي "أمان" و"البطاقة التمويلية" أطلقا في بداية الشهر وبدأ التسجيل على شبكة دعم للحماية الإجتماعية منذ ذلك التاريخ". وحول التعديلات التي أجريت قال إنها "كانت طفيفة، وأعدّتها وزارة الشؤون الإجتماعية حيث جرى إقرارها في الجلسة التشريعية لمجلس النواب (أمس الأول) فأقرّت بذلك البطاقة التمويلية".لكن كيف ستسير العملية بعد التسجيل، ومتى يبدأ المستفيدون الحصول على الدفعات الشهرية التي تستحقّ لهم؟ حول ذلك، أوضح حجّار أن "فترة التسجيل الكترونياً على الشبكة ستستمرّ لشهرين (اي كانون الأول وكانون الثاني)، على أن يتمّ في الشهر الثالث بدء الزيارات المنزلية للتأكّد من صحة المعلومات ومن أن مقدّم الطلب يستحقّ المساعدة".أما الإستفادة فعلياً من البرنامج فستكون كما أوضح حجّار "في بداية شهر آذار، فيحصل المستحق للمساعدة، على حصته مع مفعول رجعي أي عن كانون الثاني وشباط بالإضافة إلى آذار".وبالنسبة الى قرض البنك الدولي البالغ 247 مليون دولار، أشار حجّار الى أنه "قرض طويل الأمد مع فوائد بسيطة". أما عن كيفية التسديد أو تحويل الأموال، فأوضح أنه "رغم أنها تسمى بطاقة أمان وبطاقة تمويلية ولكن فعلياً لن يحصل المستفيد على بطاقة "ملموسة"، بل افتراضية وذلك بعد قبول الطلب يصار إلى إدراج اسم المستحقّ على اللائحة، وإعلامه بقبوله وسؤاله عن امكانية أو مكان ايداع المال الذي سيحصل عليه شهرياً من خلال مراكز تحويل الأموال"، وذلك لمدة عام.وتضمّ شبكة "دعم" التي يتمّ التسجيل عليها الكترونياً، برنامجين لمساعدة الأسر اللبنانية على مواجهة تداعيات الأزمة الإقتصادية الحالية وكوفيد 19 والتخفيف من وطأة رفع الدعم وغلاء الأسعار.البرنامج الأول: برنامج الشبكة الإجتماعية "أمان" المموّل من البنك الدولي والذي يستهدف 150 ألف عائلة لبنانية من الأسر الأكثر فقراً، وسيحصل كل فرد في الأسرة على مبلغ شهري بقيمة 20 دولاراً أميركياً (6 أفراد للأسرة كحدّ أقصى)، ومبلغ ثابت بقيمة 25 دولاراً اميركي للأسرة الواحدة.ويؤمن هذا البرنامج ايضاً تحويلات نقدية لتغطية النفقات المباشرة للدراسة لـ87 ألف طالب تتراوح اعمارهم بين 13 و 18 سنة من الأسر المستفيدة والمسجلة في المدارس الرسمية بمساريها العام والمهني، تتراوح بين 200 و 300 دولار أميركي لكل تلميذ عن كل العام الدراسي، إضافة الى الرسوم المدرسية التي تدفع مباشرة للمدرسة. ويتمّ دفع التحويلات ضمن برنامج أمان بالدولار الأميركي.البرنامج الثاني: برنامج التغطيات الواسعة للمساعدات النقدية المعروف بالبطاقة التمويلية. ويستهدف الأسر اللبنانية المقيمة في لبنان باستثناء الأسر المستفيدة من برنامجي "أمان" و"حياة" والأسر الميسورة.وسيحصل صاحب الحق على مبلغ شهري بقيمة 25 دولاراً أميركياً عن كل فرد من أفراد الأسرة، اضافة الى مبلغ 15 دولاراً أميركياً لكل شخص في الأسرة يتجاوز عمره الـ64 سنة، على ألا يتعدّى المبلغ للأسرة الواحدة 126 دولاراً أميركياً. أما طريقة الدفع، فتتمّ بالدولار الأميركي أو ما يعادله وفق منصة "صيرفة".