لبنان

حزب الله بدأ بالتغيير حتى بـ "الاوادم"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-12-2021 | 01:30
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فيما بدأ حزب الله في مناطقه اللقاءات السياسية والتي تحمل طابعا انتخابية، حيث تنظم لقاءات موسعة لنواب كتلة الوفاء للمقاومة ومسؤولي الحزب في الدوائر الانتخابية، توقعت مصادر على صلة جيدة بحزب الله أن يلجأ الحزب إلى إجراء تغيير في مرشحين للانتخابات العام 2022، ووفق هذه المصادر فإن الترجيحات تصب في خانة استبدال النواب الجدد الذين جرى انتخابات قي العام 2018 في زحلة والجنوب بمرشحين حزبيين اخرين، على اعتقاد هذه المصادر ان هؤلاء وعلى رغم من كفاءتهم الا انهم لم ينجحوا بشكل كبير في إثبات وجودهم نيابيا في مناطقهم وحتى في البرلمان، وتقول المصادر نفسها ان الأجواء لا تزال ضبابية حيال النائب علي عمار ومرشحي بعلبك - الهرمل الذين تصفهم المصادر بالنواب الاوادم

أما في ما يتعلق بالنائبين حسن فضل الله وعلي فياض فتشير المصادر الى ان المنطق يقول بترشيحهما مجددا من منطلق نشاطهما المكثف في العمل البرلماني والتشريعي على المستوى المالي والاقتصادي، وتوفير الخدمات في الجنوب، مع إشارة المصادر الى ان ترشيح رئيس الكتلة محمد رعد هو تحصيل حاصل لما يتمتع به من خبرة وحنكة سياسية ومسيرة حزبية.

 

المصدر: لبنان 24

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