لبنان

المتن دائرة التحالفات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-12-2021 | 01:45
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تبدو التوقعات لنتائج الانتخابات النيابية في دائرة المتن الشمالي صعبة للغاية في ظل وجود عدد لا بأس به من القوى الفاعلة في الدائرة والتي تملك شعبية، كما ان قانون الانتخاب الحالي يجعل المعركة في غاية الضبابية.

وترى مصادر مطلعة ان المتن الشمالي هو دائرة التحالفات، بمعنى ان شكل التحالفات هو الذي يحدد النتائج، فعلى سبيل المثال، اذا تحالف المجتمع المدني وحزب الكتائب وبعض الشخصيات المستقلة فمن الممكن ان يحققوا نتائج كبيرة، اما في حال فشل هذا التحالف فسيكون للتيار الوطني الحر فرصة جدية بالحفاظ على عدد نوابه بالدائرة وربما زيادتهم اذا نجح تحالفه مع الحزب السوري القومي الاجتماعي.

المصدر: لبنان 24

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