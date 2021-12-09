لبنان

تعثر التحالف بين القوات وفرعون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-12-2021 | 02:30
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بعدما سرت أخبار في الأسابيع الماضية عن تحالفٍ شبه مؤكد بين القوات اللبنانية والنائب السابق ميشال فرعون في دائرة بيروت الأولى، اشارت مصادر مطلعة الى ان تعثرا ضرب هذا التحالف بعدما أبلغت ماكينة القوات الإنتخابية فرعون أنها غير قادرة على إعطائه أصواتا تفضيلية في هذه الدائرة بسبب حماوة المعركة ، وفي مثل هذه الحالة فمن البديهي أن يكون مرشح القوات الأول على لائحته وليس فرعون فيستفيد من الحاصل الأول المؤكد .

عندها أبلغ فرعون القوات أن ليس لديه مصلحة في هذا الحلف، وأفضل له أن يبقى وحده مع تيار المستقبل ومستقلين .

المصدر: لبنان 24

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