سرقة محلين في بلدة واحدة وبالليلة نفسها... ماذا جرى؟

ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن مجهولين أقدموا ليل امس على سرقة محل خالد عجم لتصليح السيارات عند مفرق بلدة عدوس في بعلبك وفروا الى جهة مجهولة. كما تم سرقة محل ابو بهاء صلح على يد مجهولين عند مفرق البلدة نفسها.