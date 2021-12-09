لبنان

المخاتير ليسوا أفضل من القناصل!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-12-2021 | 02:45
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حيال ما يواجهه المغتربون من مشاكل تحول دون تمكّنهم من القيام بواجبهم الإنتخابي لعدم حيازتهم بطاقات هوية أو إخراجات قيد أو جوازات سفر لبنانية غير منتهية مدّتها، علق أحد القناصل بالتساؤل: لماذا لا يمنح القناصل، بكل فئاتهم، الصلاحية المعطاة للمخاتير، الذين يحق لهم التعريف عن طالب إخراج القيد؟ 

وبهذه الطريقة، كما يقول، تُحّل المشكلة التي تواجه عددًا كبيرًا من المغتربين، إضافة إلى حلّ آخر يقضي بإعتماد جواز السفر اللبناني حتى ولو كان منتهي المدّة.  

وأقترح أن يصار إلى إعداد إقتراح قانون معجّل مكرر من قبل الكتل التي تهتمّ بأن يكون صوت المغتربين مسموعًا، وتقديمه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب في جلستها المقررة يوم الخميس المقبل في 16 الجاري لتتم المصادقة عليه.  

 

المصدر: لبنان 24

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