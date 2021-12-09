لبنان

٧٧٧٧٧ غادروا لبنان ولم يعودوا.. والحبل عَ الجرار

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-12-2021 | 03:30
A-
A+
Doc-P-895067-637746331534672109.jpg
Doc-P-895067-637746331534672109.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

غرّد "مدير الدولية للمعلومات" جواد عدرا على حسابه عبر "تويتر" كاشفاً انه "منذ بداية العام 2021 وحتى منتصف شهر تشرين الثاني وصلت حصيلة المهاجرين والمسافرين استنادا الى حركة الدخول والخروج في مطار رفيق الحريري الدولي إلى ٧٧٧٧٧ لبنانيًا غادروا ولم يعودوا.

 

مصادر علّقت على هذا الرقم بالقول ان "الحبل عَ الجرار" فلو أتيح لعدد أكبر من اللبنانيين الهجرة لكانت الأرقام أكبر بكثير.

 

علما ان عددا كبيرا من اللبنانيين تقدموا بطلبات هجرة إلى عدد من البلدان ولاسيما كندا وهم بانتظار البت بملفاتهم خصوصا ان هذه الإجراءات باتت تأخذ وقتا طويلا بسبب الاقفال العام الذي سببته جائحة كورونا في العالم وتراكم الملفات في دوائر الهجرة.

 

فضلا عن عدد كبير من اللبنانيين الذين يتقدمون بطلبات عمل إلى دول الخليج.

 

وسألت المصادر: "ماذا ستكون الحصيلة عام 2022؟ "

 

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:31 | 2021-12-09
02:48 | 2021-12-09
05:56 | 2021-12-09
07:25 | 2021-12-09
07:24 | 2021-12-09
07:20 | 2021-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website