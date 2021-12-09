٧٧٧٧٧ غادروا لبنان ولم يعودوا.. والحبل عَ الجرار

غرّد "مدير الدولية للمعلومات" جواد عدرا على حسابه عبر "تويتر" كاشفاً انه "منذ بداية العام 2021 وحتى منتصف شهر تشرين الثاني وصلت حصيلة المهاجرين والمسافرين استنادا الى حركة الدخول والخروج في مطار رفيق الحريري الدولي إلى ٧٧٧٧٧ لبنانيًا غادروا ولم يعودوا.

مصادر علّقت على هذا الرقم بالقول ان "الحبل عَ الجرار" فلو أتيح لعدد أكبر من اللبنانيين الهجرة لكانت الأرقام أكبر بكثير.

علما ان عددا كبيرا من اللبنانيين تقدموا بطلبات هجرة إلى عدد من البلدان ولاسيما كندا وهم بانتظار البت بملفاتهم خصوصا ان هذه الإجراءات باتت تأخذ وقتا طويلا بسبب الاقفال العام الذي سببته جائحة كورونا في العالم وتراكم الملفات في دوائر الهجرة.

فضلا عن عدد كبير من اللبنانيين الذين يتقدمون بطلبات عمل إلى دول الخليج.

وسألت المصادر: "ماذا ستكون الحصيلة عام 2022؟ "