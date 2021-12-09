استعدادات لموسم التزلج والعطلة المدرسية عنصر مساعد

لا يزال الغموض يلف موسم التزلج هذا العام، وتحديداً بما خصّ الأسعار التي لا تزال تُدرس، لكي لا يقع أصحاب المنتجعات بخسارة ولا تكون التكلفة على الزبائن كبيرة.الا أنه من المرتقب أن ترتفع أسعار تذاكر التزلج أو استئجار ألواح التزلج، خاصة وأن كلّ الآلات التي تُستعمل لتشغيل مراكز التزلج بحاجة الى مادة المازوت، التي تُباع وفق سعر السوق الموازية أو أنها غير موجودة في الأسواق، كما أن الآلات والأدوات التي تتعلق بهذه الرياضة مستوردة من الخارج وأيضاً بالدولار.ويترقب أصحاب مراكز التزلج أن تتشح الجبال بالثلوج قبل فترة عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، ليعلنوا عن بدء الموسم، خاصة وأن عطلة المدارس الطويلة التي أعلنت عنها ووزارة التربية ستكون لصالحهم.