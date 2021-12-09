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لبنان
تجمع لقطاع النقل البري عند مستديرة الدورة (صور)
Lebanon 24
09-12-2021
|
00:59
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يتجمع سائقو السيارات العمومية والشاحنات والباصات والفانات والصهاريج عند مستديرة الدورة، تلبية لدعوة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الى الاضراب والاعتصام، استعدادا للانطلاق عند الساعة التاسعة بمسيرة سيارة باتجاه رياض الصلح للانضمام إلى التجمع المركزي، على أن تسلك المسيرة خط الكرنتينا - الصيفي - بلدية بيروت - الستاركو - برج المر - مصرف لبنان - وزارة الداخلية - سبيرس - السرايا، وصولا الى ساحة رياض الصلح. ويشهد المسلك الشرقي للاوتوستراد من نهر الموت باتجاه الدورة زحمة سير خانقة.
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