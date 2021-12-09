لبنان

ابو شقرا لـ"لبنان 24": كلنا أمل بالرئيس ميقاتي لايجاد الحلول

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-12-2021 | 01:47
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بدأ اعتصام اتحادات قطاع النقل البري في عدد كبير من المناطق اللبنانية، احتجاجاً على الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، وأكد مستشار نقابة أصحاب محطات الوقود فادي أبو شقرا عبر "لبنان 24" أن مطالب اتحادات النقل واضحة، متمنياً على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ايلاء موضوع النقل حيزاً من مباحثاته أسوة بباقي الملفات التي ينكب على ايجاد الحل لها.
وقال أبو شقرا: "كلنا أمل وثقة بدولة الرئيس ميقاتي أن يجد الحل لأن ملف النقل يعتبر من الملفات الضاغطة على المواطنين اللبنانيين بشكل عام"، متمنياً على جميع الفرقاء السياسيين مساعدة الحكومة لايجاد الحلول المطلوبة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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