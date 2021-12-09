لبنان

الناجحون في دورة خفراء الجمارك 2014 يُناشدون حلّ ملفّ التحاقهم

Lebanon 24
09-12-2021 | 01:50
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أعلنت "لجنة متابعة الناجحين في دورة خفراء الجمارك 2014" في بيان أنه "بعد الانتهاء من الأمور اللوجستية والمالية لإنشاء دورة تنشئة عسكرية للدفعة الثانية، وبعد تعيين وكيل عضو مناوب السيدة وسام الغوش منذ اكثر من شهرين لتنوب عن العضو الرئيسي بسبب الشغور الحاصل، الذي كان سببا في تأخير التحاقنا، لم يتم البدء في عملية الالتحاق وإصدار الأسماء لأسباب مجهولة".

وتابعت: "نطالب الرئيس نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل بالتدخل لحل هذا الملف العالق منذ أكثر من سبع سنوات، والتواصل مع المجلس الأعلى للجمارك لحثه على التوقيع لإنهاء هذا المعاناة، كما نناشد رئيس المجلس الأعلى  للجمارك العميد أسعد الطفيلي أن يضع ملفنا على جدول أعمال المجلس ليتم البدء بعملية التحاقنا".
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