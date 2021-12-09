لبنان

سيارة تغرق... خسائر فادحة بعد انفجار قسطل مياه بهذه المنطقة (صور)

Lebanon 24
09-12-2021 | 01:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انفجار قسطل مياه في شارع محمد الحوت في رأس النبع في بيروت، ما أدى الى خسائر فادحة بعد أن غمرت المياه السيارات وأحد المباني في المنطقة.
 
 
المصدر: لبنان 24
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