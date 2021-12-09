لبنان

مجزرة بيئية في ضهر بينو (صور)

Lebanon 24
09-12-2021 | 02:13
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اقدم مجهولون على قطع وسرقة أشجار الكينا في ضهر بينو - طريق دير جنين نهر الاسطوان وفروا الى جهة مجهولة، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: لبنان 24
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