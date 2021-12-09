طليس: لن نقطع الطرقات اليوم ولكن!

اشار رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس الى ان رسالتنا من اضراب اليوم ان تنفذ الحكومة ما وعدت به من دعم لقطاع النقل.



واكد طليس في حديث اذاعي لـ"صوت لبنان 100.5"، باننا "لن نقطع الطرقات اليوم، ولكن اذا اضطررنا وتطلب الامر سنصعّد ولن نتوقف قبل تطبيق الاتفاق الذي توصلنا اليه مع الحكومة".