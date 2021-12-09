لبنان

العثور على جثة داخل شقة في صور

Lebanon 24
09-12-2021 | 02:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة شخص داخل شقة في احد الابنية السكنية في مدينة صور، من دون معرفة طبيعة وفاته.
وحضرت فرق الدفاع المدني اللبناني والقوى الامنية وفتحت تحقيقا بالموضوع بانتظار الطبيب الشرعي للكشف على الجثة.
المصدر: لبنان 24
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