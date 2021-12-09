العثور على جثة داخل شقة في صور

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة شخص داخل شقة في احد الابنية السكنية في مدينة صور، من دون معرفة طبيعة وفاته.

وحضرت فرق الدفاع المدني اللبناني والقوى الامنية وفتحت تحقيقا بالموضوع بانتظار الطبيب الشرعي للكشف على الجثة.